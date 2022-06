“Farà la storia del Milan!” Massara da brividi sul giocatore rossonero

Nel giorno della scadenza del suo accordo col Milan, durante l’evento a Rimini per l’apertura del calciomercato estivo, al via tra poche ore, Frederic Massara ha rilasciato alcune dichiarazioni, toccando subito il tema scudetto.

“Non si tratta di intuizioni, ma di un team che costruisce la squadra e un allenatore che mette i giocatori in condizione di crescere, come ha saputo fare in maniera eccellente Pioli, a cui va il ringraziamento di tutti i milanisti. È uno scudetto arrivato in modo collettivo, tutti hanno messo il proprio timbro, anche chi ha giocato poco” ha detto sulla conquista del tricolore, spendendo parole al miele per il tecnico.

Maldini Massara Milan

L’ADDIO DI DONNARUMMA E L’ARRIVO DI MAIGNAN – ” Quando è arrivata la nuova proprietà c’è stata una strategia volta a risistemare la condizione economica, dovevamo fare di necessità virtù. Abbiamo dovuto fare scelte difficili e delicate, ma siamo felici di aver trovato un portiere straordinario che farà la storia del Milan“.

GESTIONE DEI SINGOLI E STRANIERI IN SQUADRA – “Sono cambiati alcuni aspetti, come lo spartiacque della legge che ha aperto alla libera circolazione degli stranieri e la legge Bosman, che è stata una rottura graduale. Stranieri? All’interno della collettività ci sono dei giocatori che fanno sognare, una volta trovare dei giocatori forti era difficile“.

Gabriella Ricci