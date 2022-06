Messias, incontro a breve con il Crotone: la volontà del Milan

Il Milan sembra intenzionato a prendere a titolo definitivo Junior Messias, ma il suo riscatto verrà discusso con il Crotone al ribasso. Il calciatore brasiliano ha infatti convinto i vertici di Milanello ad esercitare il riscatto previsto da un previo accordo tra le due società.

Milan mercato Messias rinnovo

La volontà del Milan è si quella di riscattare Messias, ma a cifre più contenute rispetto a quelle dei precedenti accordi. A riportarlo è questa mattina l’edizione odierna del Corriere della Sera che spiega che, nel caso in cui l’affare con i rossoneri non dovesse andare in porto, il futuro del brasiliano potrebbe essere al Monza di Berlusconi neopromosso in Serie A. Da tempo infatti il club lombardo ha messo gli occhi sul fantasista ex-Crotone, tra i protagonisti del diciannovesimo scudetto del Milan. Il Monza vorrebbe metterlo al centro del progetto tecnico biancorosso, con un ruolo di assoluto protagonista nello scacchiere offensivo. A non convincere a pieno il Milan, invece, è l’età del calciatore che il prossimo anno spegnerà 32 candeline.