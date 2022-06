Milan a caccia del trequartista: deve avere una caratteristica!

Non si ferma il Milan che, dopo la vittoria dello scudetto, tra cessioni e acquisti vuole fare un’impeccabile sessione di calciomercato.

Il primo colpo dei rossoneri è già stato messo a segno e porta il nome di Divock Origi: in arrivo dal Liverpool, l’attaccante è atteso a Milano nella prossima settimana per le visite mediche di rito e per apporre la firma sul contratto.

I campioni d’Italia, inoltre, sono in forte pressing sul centrocampista del Lille Renato Sanches, perché l’intesa di massima col giocatore è già stata raggiunta, e adesso non resta che trovare quella col club di appartenenza per le cifre. L’affare, comunque, potrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni di euro.

Ketelaere Milan Calciomercato

OBIETTIVO TREQUARTISTA

Come affermato dal giornalista Stefano De Grandis in diretta negli studi di Sky Sport, il Milan è anche alla ricerca di un trequartista che porti più fisicità nella rosa.

L’obiettivo, adesso, si chiama Charles De Ketelaere, centrocampista ventunenne in forza al Club Bruges: “Il Milan ha vinto con la fisicità, ecco perché ora sta pensando di prendere un trequartista più fisico di Brahim Diaz, che non ha reso bene dopo i primi guizzi. Adesso pensa a De Ketelaere“.

Gabriella Ricci