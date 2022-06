Milan, accordo totale con Renato Sanches: cosa manca per il sì

Renato Sanches e il Milan sono sempre più vicini. Ne parla Gianluca Di Marzio a Sky Sport, con i dettagli di un’operazione che procede bene: “Confermiamo che Renato Sanches è il più vicino a vestire la maglia del Milan. L’accordo col giocatore è stato trovato, 3 milioni netti a stagione circa”.

Calciomercato Milan Renato Sanches

L’affare non è ancora concluso tra club, Di Marzio lo spiega: “Ci sono contatti continui con il Lille per definire tra 18 e 20 milioni di euro, lui in gran segreto a metà maggio è stato a Milano per vedere le strutture e la città. Credo possa definire questo colpo settimana prossima, è il sostituto designato da tempo di Kessié”. Discorso diverso invece per Botman. Il difensore centrale ha grande seguito in Europa e il Milan non si avvicina ai 40/45 milioni richiesti dal Lille per il difensore. I rossoneri comunque non vogliono mollare la pista, nonostante la situazione sia cambiata. Su Botman è forte invece l’interesse di Manchester United, Tottenham e Newcastle, una concorrenza forte.