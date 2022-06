Calciomercato Milan, budget limitato: due attaccanti in vendita

Il Milan avrebbe a disposizione un budget limitato per effettuare il calciomercato in entrata. Ai 50 milioni di euro stanziati dalla società, potrebbero però aggiungersi altri denari provenienti da alcune cessioni importanti.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la compagine rossonera potrebbe cedere Alexis Saelemaekers o Ante Rebic per ricavare una cifra da reinvestire in fase di mercato. La valutazione del club meneghino, per ognuno dei due calciatori, si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Alexis Saelemaekers Milan

Il classe 1999 con la maglia del Diavolo, nell’ultima stagione, ha collezionato 46 presenze nelle quali ha messo a segno 2 gol e 3 assist. Affermandosi come un titolare effettivo della formazione di mister Stefano Pioli. Per questo, la dirigenza meneghina, per cederlo. non si accontenterà di cifre basse.

Sulla trequarti il Milan potrebbe poi virare su Lang, la cui valutazione si aggirerebbe proprio sulla cifra precedentemente indicata (20 milioni). Diversa invece la situazione relativa De Ketelaere, il cui prezzo cresce rispetto a quello del compagno.