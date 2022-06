Ballo-Tourè sul mercato? Offerta del Trabzonspor: risposta sorprendente del Milan

Il Trabzonspor vuole Fodè Ballo-Tourè. Il club turco, fresco vincitore della Süper Lig, ha intensificato nelle ultime ore i contatti con gli agenti del giocatore per sondare la sua disponibilità ad un eventuale trasferimento. Il senegalese si trova bene al Milan, ma in stagione è stato sempre chiuso da Theo Hernandez e a larghi tratti gli è stato preferito Florenzi come alternativa al francese.

Milan Ballo-Tourè Trabzonspor

Per questo l’offerta di un posto da titolare potrebbe allettare l’ex Monaco. Al Milan è stata presentata una proposta da 3 milioni di euro, rispedita al mittente. Per Massara a queste cifre il terzino non è in vendita, nonostante le appena dieci presenze in campionato e le prestazioni altalenanti.

Ora si attende la risposta del Trabzonspor. Vediamo se i campioni di Turchia proveranno ad alzare l’offerta per convincere la dirigenza rossonera a tornare sui propri passi o se vireranno su un altro laterale di difesa. Per il momento le parti rimangono in contatto. A riportarlo calciomercato.com.