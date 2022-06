Frenata per Sanches al Milan: arriva la conferma del giornalista

Negli ultimi giorni si è registrata una frenata del Milan nelle trattative per Renato Sanches e Sven Botman. Complici, anche, gli inserimenti rispettivamente di Paris Saint-Germain e Newcastle. Il club parigino ha più che raddoppiato l’offerta di 12 milioni del Milan per il centrocampista portoghese, mettendone 30 sul piatto.

Gli aggiornamenti sulle due trattative arrivano da Sky Sport, con le parole del noto giornalista Manuele Baiocchini: “Oggi i dirigenti del Milan si sono sentiti non tanto con il Lille, quanto con gli agenti di Renato Sanches e Botman.

Botman Milan Lille

La sensazione è che il Milan abbia capito che c’è poco da fare. Sono scesi in campo club molto importanti come Newcastle e PSG. Il Milan si sente in difficoltà nel cercare di fronteggiare queste squadre che hanno un potere d’acquisto superiore a tutti i club italiani.

Il Milan ha incassato il colpo e probabilmente nei prossimi giorni valuterà le alternative a Renato Sanches e Botman nonostante Maldini abbia la parola definitiva sulle scelte tecniche e volesse puntare solo loro”. Parole che lasciano i sostenitori rossoneri, che attendevano con ansia l’arrivo dei due pupilli del Lille, con l’amaro in bocca.

Vittorio Assenza