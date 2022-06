Calciomercato Milan, un altro top club estero su Bremer: c’è la notizia

Il calciomercato del Milan, come quello di tanti top club in Serie A, si sta intensificando sempre di più. La nuova stagione è alle porte e la preparazione estiva non è così lontana, dunque gli allenatori vogliono inserire i nuovi acquisti il prima possibile. I rossoneri di Maldini e Massara stanno lavorando per diversi reparti: il trequartista e il centrocampista sono una priorità, infatti continuano i contatti per Renato Sanches e De Ketelaere. Inoltre, il Diavolo vuole regalare un difensore a Pioli. Oltre il nome di Botman, insidiato da squadre inglesi, c’è quello di Gleison Bremer.

Milan Bremer Tottenham

Come riportato da Tuttosport, infatti, Gleison Bremer non sarebbe solo un obiettivo di Milan e Inter, che già da tempo sono sulle sue tracce. Il Tottenham di Antonio Conte avrebbe messo gli occhi sul brasiliano che sarebbe perfetto nella difesa a tre degli Spurs.

Il prezzo del numero 3 granata è sempre lo stesso: tra i 30 e i 40 milioni di euro ma il valzer dei difensori dipenderà da molte cose. Il Milan ha anche diversi contatti con Sven Botman, mentre il Tottenham sta pensando anche a Alessandro Bastoni (che però sembra voler rimanere a Milano), dunque c’è da capire chi farà la prima mossa. Di conseguenza, poi, gli altri club si muoveranno per colmare i buchi in rosa.