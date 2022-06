Calciomercato Milan, non solo Origi, Bargiggia svela: “Oggi arriva l’annuncio!”

Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club – in onda su 1 Station Radio – Paolo Bargiggia ha parlato della situazione mercato in entrata per il Milan, soffermandosi in particolar modo sulle questioni legate a Renato Sanches, Dybala, Zaniolo, De Ketelaere e Ziyech.

Il giornalista esperto di mercato, inoltre, ha annunciato i rinnovi di Maldini e Massara che dovrebbero verificarsi in giornata.

Maldini Massara Rinnovi

LE PAROLE

“Qualora Dybala dovesse restare ancora svincolato nelle prossime settimane, ci potrebbe essere anche un tentativo del Milan. Oggi dovrebbero essere annunciati i rinnovi di Maldini e Massara, è stato ingaggiato Origi, ma è sfumato l’obiettivo Botman. Il Milan farà presto un tentativo per Renato Sanches, cercando di avvicinarsi al francese e comprendere la fattibilità dell’operazione. Arriverà anche un trequartista, piacciono Ziyech e De Ketelaere. I rossoneri erano interessanti anche a Zaniolo; la Roma si è molto irritata per il comportamento del calciatore, serviranno 50 milioni per lasciarlo partire e quindi sia Juve sia Milan potrebbero defilarsi dalla corsa“.