Milan, Caldara può restare in Serie A: un club su di lui

Il futuro di Mattia Caldara sarà lontano dal Milan. Il difensore, arrivato nel 2018 dalla Juventus nell’ambito di uno scambio di cartellini con Leonardo Bonucci, è stato martoriato dagli infortuni e non ha mai avuto la possibilità di mettersi in mostra a Milanello.

Caldara Empoli Zanetti

Quest’anno finalmente il giocatore è riuscito a giocare con regolarità con la maglia del Venezia, concludendo però il campionato all’ultimo posto in classifica. Per questo motivo i lagunari non eserciteranno il diritto di riscatto fissato a inizio stagione a 4 milioni di euro. I rossoneri hanno fatto sapere già da tempo di non avere intenzione di far rimanere Caldara a Milano e per questo il centrale è sul mercato.

L’ex Atalanta è finito nel mirino dell’Empoli. I toscani sono alla ricerca di rinforzi in un reparto che quest’anno ha sofferto molto. In più il nuovo allenatore della squadra è Paolo Zanetti, sotto la cui guida il giocatore originario di Bergamo ha vissuto l’ultima stagione. Possibile quindi un nuovo prestito in Serie A. A riportarlo La Gazzetta dello Sport.