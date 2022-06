Il Milan riabbraccia Cardinale: la data del suo ritorno in Italia

Il nuovo presidente del Milan, Gerry Cardinale, si prepara a tornare a Milano. Il neo numero uno rossonero è assente dall’Italia dalla data della firma che ha sancito il passaggio di proprietà dal fondo Elliott a quello RedBird Capital.

Milan Cardinale Tifosi

Come riporta Tuttosport, la data probabile per il suo rientro in Lombardia è quella del 4 luglio, giorno in cui è fissato il raduno della squadra a Milanello con il ritorno dei vari giocatori da impegni in nazionale e vacanze estive. L’imprenditore italoamericano ha rilevato il club rossonero per una cifra intorno agli 1.2 miliardi di euro, andando a porsi a capo della società.

L’obiettivo da lui dichiarato è quello di non fermarsi dopo la vittoria dello Scudetto e di continuare nella strada per riportare il Milan tra i migliori club d’Europa e del mondo. Vista la concorrenza non sarà facile ripetere l’impresa centrata quest’anno con la conquista del Tricolore, ma la dirigenza è pronta a sostenere i sogni dei tifosi.