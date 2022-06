Milan, che consiglio su De Ketelaere: “Può diventare il nuovo De Bruyne!”

Birger Van De Velde, ex allenatore di Charles De Ketelaere, è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare del talento belga seguito dal Milan:

“Lui come Totti? Totti è una leggenda, quindi andiamoci piano con i paragoni, ma se parliamo di ruolo dico di sì: il 10 della Roma ha fatto il numero 9 senza esserlo davvero, come DeKetelaere a Bruges quest’anno. Può essere il nuovo Kevin De Bruyne. Ha margini di miglioramento incredibili, se il Milan lo prende sta a posto per dieci anni”.

“Può fare il trequartista o la seconda punta. Lo vedo bene dietro Giroud o Ibrahimovic. È un rifinitore, trova soluzioni di passaggio che altri neanche vedono. Può essere la rivelazione della Serie A”.

De Ketelaere

La dirigenza rossonera continua a seguire il giocatore e sarebbe intenzionata a presentare un’offerta al Brugge. La richiesta è di 25/30 milioni, come rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio qualche giorno fa. L’obiettivo è quello di regalare un giocatore duttile come De Ketelaere a Pioli in vista della prossima stagione.