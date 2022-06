Florenzi-Milan, confermato il terzino: le cifre del riscatto

Alessandro Florenzi, nel corso di questa stagione, a suon di buone prestazioni, ha guadagnato la fiducia della società e del mister Stefano Pioli. Il terzino, salvo imprevisti, dovrebbe essere riscattato dal club rossonero. L’ex Roma, Valencia e Paris Saint-Germain resterà al Milan per fare da alternativa a Davide Calabria.

Grazie alla sua duttilità, il tecnico parmense lo ha occasionalmente sfruttato anche come terzino sinistro o come esterno alto di centrocampo. Complessivamente, nell’annata 2021/2022 ha collezionato 30 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, nelle quali ha messo a segno anche 2 reti. In campionato ha disputato più del 30% delle gare dal primo minuto di gioco.

Alessandro Florenzi Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sarebbe pronto a spendere 4,5 milioni di euro per riscattarlo dal club giallorosso. Questa cifra andrebbe ad aggiungersi a quella già spesa per il prestito oneroso (1,5 milioni di euro). Dopo diverse stagioni trascorse in prestito, per l’azzurro potrebbe essere arrivato il momento di un trasferimento a titolo definitivo.