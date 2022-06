Commissioni agenti in Serie A, quanto ha speso il Milan? La classifica

Uno dei temi più caldi e discussi degli ultimi tempi nella nostra Serie A sono senza dubbio le commissioni dovute agli agenti dei calciatori in fase di trattativa.

Per citare un caso che ha fatto molto discutere – specialmente in casa Milan – basti pensare ad entrambe le trattative di rinnovo che hanno visto protagonisti Donnarumma e la dirigenza rossonera in questi ultimi anni.

La Gazzetta dello Sport, allora, ha stilato una speciale classifica riguardo questo argomento basandosi sui dati forniti dalla Federcalcio.

Ma la domanda sorge spontanea: in questa speciale classifica che annovera i dati raccolti nell’ultimo anno dove si posiziona il Milan?

Milan Agenti Commissioni

Al primo posto di questa graduatoria troviamo la Juventus, che con i suoi 29 milioni di euro – dovuti soprattutto alla trattativa per Vlahovic – ha sbaragliato la concorrenza.

Secondo posto occupato dall’Inter e i suoi 27,5 milioni di euro, seguita dalla Roma terza a 26 milioni che chiude il podio.

Al quarto posto troviamo finalmente il Milan con ben 12,6 milioni di euro spesi in commissioni, con Atalanta, Fiorentina, Napoli, Sampdoria, Sassuolo ed Udinese a completare la Top 10 di questa insolita classifica.

Da segnalare soltanto l’assenza della Lazio di Claudio Lotito che non si piazza nemmeno tra le prime 10.