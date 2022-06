Caccia al trequartista, De Ketelaere e non solo: l’alternativa dalla Serie A!

Il Milan sta cercando diversi giocatori in tanti ruoli. Dopo la firma del rinnovo di Maldini e Massara, il calciomercato entrerà pienamente nel vivo e si dovrà iniziare a prendere seriamente qualcuno dato che la stagione è in arrivo. I rossoneri, oltre al continuo corteggiamento per Renato Sanches a centrocampo e per Botman in difesa, stanno pensando a un trequartista da regalare a Stefano Pioli, data la stagione sottotono di Brahim Diaz.

Milan De Ketelaere Traore

Il nome più caldo delle ultime settimane è quello di Charles De Ketelaere. Il gioiellino del Brugge costa tanto ma le qualità sono indiscutibili. Il prezzo, però, si aggira sui 40 milioni di euro, dunque sarà complicato portarlo a Milano.

Anche perché i rossoneri non vogliono spendere molto in questa sessione di mercato, infatti il budget di Redbird si aggira sui 50 milioni di euro. L’alternativa al belga, quindi, si trova in Serie A ed è Hamed Junior Traoré. Il trequartista del Sassuolo ha fatto una grande stagione e, come ha riportato la Gazzetta dello Sport, sono già stati avviati i primi contatti con il suo agente.