Milan-De Ketelaere, i rossoneri offrono 30 milioni: la richiesta del Brugge

Ormai non è più un mistero: il Milan è sulle tracce dei due talenti del Brugge, Noa Lang e Charles De Ketelaere. Il numero 10 olandese ha appena segnato con la sua Nazionale e le sue qualità sono indiscusse, anche se diversi club sono sulle sue tracce. Inoltre, ha confermato che i rossoneri sono su di lui ma ancora non ha preso una decisione. Il classe 2001 De Ketelaere, invece, è centrocampista e anche su di lui c’è tanta concorrenza, come quella del Leicester.

Come riportato da Tuttosport, però, il Milan ci sta provando e avrebbe offerto circa 30 milioni di euro per il talento belga. Il Brugge ne vuole di più: 35 milioni più bonus ma si sta trattando.

La trattativa non sarà semplice perché la concorrenza è forte, anche se il Milan ha davvero bisogno di un centrocampista che possa giocare al fianco di Tonali e di un trequartista che possa agire alle spalle della punta centrale. Brahim Diaz, infatti, dovrebbe rimanere ma quest’anno ha convinto poco.