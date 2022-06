Spesa da 15 milioni, il colpo di mercato a sorpresa del Milan può arrivare dal PSG!

Il Milan continua a studiare il colpo in difesa. Sfumato l’obiettivo Botman, passato ufficialmente al Newcastle per 37 milioni di euro più 3 di bonus, i rossoneri sono alla ricerca di altri profili per rinforzare il proprio reparto difensivo.

A questo punto, è facile che la dirigenza decida di limitare il budget per il difensore, investendo i soldi risparmiati in altri reparti che ne hanno maggiore bisogno, come il centrocampo e la trequarti.

Diallo PSG Milan

Tra i nomi tornati in auge per la difesa c’è anche quello di Abdou Diallo del Paris Saint Germain. Il centrale senegalese classe ’96 è in uscita dal club parigino, ed è un profilo seguito con attenzione dal Milan già dallo scorso gennaio.

Forte fisicamente e veloce, Diallo rappresenterebbe un colpo in linea con quelle che sono le attuali caratteristiche della difesa rossonera. E nonostante abbia ancora due anni di contratto, può lasciare il PSG. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la cifra giusta per riuscire a strappare un accordo con la società parigina potrebbe essere di circa 15 milioni di euro. Il Milan, in attesa dell’annuncio dei rinnovi di Maldini e Massara, ci pensa.