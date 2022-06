Milan-Dybala, i rossoneri osservano: si può ma a una condizione

Il calciomercato del Milan sta partendo con più fatica rispetto alle sue contendenti per un motivo: mancano i rinnovi di Maldini e Massara. I due dirigenti rossoneri hanno fatto molto bene dal loro arrivo, per questo il nuovo proprietario Cardinale vuole rinnovarli. Tra qualche giorno potrebbe esserci la chiusura, poi si potrà pensare totalmente al mercato. Fra i tanti nomi di queste ore per il centrocampo, la difesa e la trequarti, c’è anche quello di Paulo Dybala che ha una situazione di stand-by con l’Inter.

Milan Dybala calciomercato

L’argentino non ha ancora definitivamente chiuso con i nerazzurri e il Milan guarda da lontano la situazione. Come riporta il Corriere della Sera, poi, se Dybala non dovesse trovare squadra prima di luglio, il Milan ci proverebbe sicuramente.

La Joya, però, dovrebbe abbassare le pretese dell’ingaggio dato che i rossoneri non arriverebbero mai a quella cifra che sta chiedendo all’Inter. Ad oggi, quindi, c’è poco ma il Milan sicuramente sta monitorando la situazione e al momento giusto, se non dovesse chiudere con l’Inter, potrebbe affondare il colpo.