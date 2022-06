Sei qui: Home » calciomercato » UFFICIALE – Milan beffato, il centrocampista ha firmato per un altro club!

Enzo Fernandez, centrocampista del River Plate ed obiettivo di mercato del Milan, ha firmato con il Benfica. Come riporta calciomercato.com, il responsabile dell’area scouting Geoffrey Moncada aveva contattato il calciatore nelle passate settimane.

Il classe 2001 argentino si trasferisce in Portogallo per 10 milioni di euro più 8 di bonus. La nota diffusa dal club di Lisbona non lo specifica ma, sulla base delle indiscrezioni arrivate nelle scorse ore dal Sudamerica, alla base dell’accordo c’è la permanenza del ragazzo nel River fino alla conclusione della Copa Libertadores.

Enzo Fernandez (Photo by Getty Images)

Il mercato del Milan non si sblocca. I nomi nell’orbita dei rossoneri sono tanti, ma finché non arriveranno i rinnovi di Maldini e Massara non si possono concretizzare.

Enzo Fernandez non è l’unico colpo che potrebbe saltare. Su Renato Sanches è forte l’interessamento del PSG, con un’offerta superiore a quella del Milan. Botman invece va verso il Newcastle, anche se lui preferisce aspettare ancora Maldini.

I campioni d’Italia hanno l’obbligo di concretizzare i rinnovi il prima possibile, per poi dare il via al mercato ed iniziare ufficialmente la nuova stagione.