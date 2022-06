Milan, fatta per il riscatto di uno dei protagonisti dello Scudetto!

Alessandro Florenzi-Milan un matrimonio destinato a durare ancora per diverso tempo. il terzino della nazionale ha un solo obiettivo in testa, vale a dire restare al Milan per difendere lo scudetto conquistato un mese fa. come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, verrà accontentato: è stato infatti trovato un accordo con la Roma per il trasferimento del giocatore italiano a titolo definitivo al club di via Aldo Rossi.

Florenzi Milan riscatto

E’ già stato condiviso numerosissime volte il video pubblicato dall’esterno su Instagram in cui invita il ds del Milan, Paolo Maldini, a riscattarlo dalla Roma. Arrivato nella scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, il nazionale italiano si è imposto come uno dei leader del gruppo di Pioli che ha vinto lo scudetto, non solo per il suo contributo in campo, ma anche per la personalità dimostrata nello spogliatoio. Secondo quanto appreso da La Gazzetta dello Sport, Florenzi e il Milan andranno avanti insieme: il club rossonero verserà infatti nelle casse della Roma 2,7 milioni di euro, bonus compresi, per il suo cartellino, meno dei 4.5 milioni del primo accordo.