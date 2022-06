Calciomercato Milan, non solo Diallo: piace anche un difensore del Leverkusen

Il calciomercato del Milan sta, finalmente, per entrare nel vivo. Oggi è il giorno delle visite mediche di Divock Origi, il primo colpo della campagna acquisti rossonera. Il belga, arriva a parametro zero dal Liverpool e firmerà un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione.

Paolo Maldini e Frederic Massara, adesso, devono puntellare altre zone dell’undici titolare di mister Pioli. In particolare per la difesa, dopo che Sven Botman si è accasato al Newcastle, si sono fatti parecchi nomi. L’ultimo, uscito ieri, è quello di Abdou Diallo, difensore del Paris Saint-Germain.

Hincapié Milan Leverkusen

Il senegalese, però, non è l’unico esubero del Paris Saint-Germain accostato ai rossoneri. Infatti, non è una novità che il Milan abbia la necessità di un nuovo innesto sulla trequarti e, come riporta la Gazzetta dello Sport potrebbero esserci dei contatti per arrivare a Julian Draxler. Il trequartista tedesco potrebbe avere un ruolo da protagonista con i rossoneri e rilanciare la sua carriera che non ha trovato fortuna a Parigi.

Per la difesa, invece, come spiega Gianluca Di Marzio, Diallo non è l’unica idea. Il nuovo nome sul taccuino di Maldini e Massara sarebbe quello di Piero Hincapié, centrale in forza al Bayer Leverkusen. Nonostante la giovane età, il classe 2002 ha già diverse presenze con la nazionale maggiore dell’Ecuador. Un vero e proprio talento, acquistato soltanto un anno fa dai tedeschi per una cifra poco superiore ai 6 milioni di euro dal Talleres.

Vittorio Assenza