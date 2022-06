Ibrahimovic lavora per il Milan: prima ipotesi per il rientro

Zlatan Ibrahimovic è al lavoro per recuperare dall’operazione alla quale è stato sottoposto. Lo stesso centravanti svedese, sul proprio profilo Instagram, ha documentato i suoi esercizi di riabilitazione. Sottolineando come giorno dopo giorno sta affrontando questo periodo di ripresa.

L’ex Barcellona e Inter tra le altre, a 40 anni e 8 mesi ha ancora voglia di mettersi in gioco e per lui iniziano a farsi avanti le prime ipotesi su un possibile rientro in campo.

Milan Ibrahimovic

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, mister Stefano Pioli potrebbe avere nuovamente a disposizione il classe 1981 agli inizi del 2023. Grazie al Mondiale che si giocherà in inverno tra novembre e dicembre, Ibrahimovic avrà l’opportunità di saltare un numero inferiore di gare.

Non è stata ancora stabilita una data certa sul suo ritorno sul rettangolo verde. L’età e l’operazione subita potrebbe influenzare negativamente le sue prestazioni, ma Zlatan ha dimostrato in più occasioni di essere un “immortale”. Dopo aver riportato lo scudetto al Milan, vorrebbe concludere da protagonista.