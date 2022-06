Milan, il PSG piomba sul grande obiettivo rossonero: la situazione

La trattativa che porterebbe Sven Botman a vestire la maglia rossonera potrebbe complicarsi ulteriormente. Infatti oltre al Newcastle, sempre in pressing e che offre un ingaggio più alto al calciatore, spunta una nuova pretendente.

Calciomercato Milan Botman

Secondo l’Equipe infatti, se il PSG non riuscisse a chiudere per Milan Skriniar, piomberebbe proprio sul centrale del Lille. La novità è che il Lille, che ha già ritenuto sufficiente la proposta del Newcastle (che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni), avrebbe lanciato l’ultimatum al Milan: i francesi chiedono a Paolo Maldini di alzare l’offerta per Botman, (il quale da tempo ha manifestato la sua preferenza per il Milan) se non vuole perdere definitivamente priorità per il cartellino del centrale classe 2000. In pratica o il Milan alza l’asticella entro la prossima settimana, oppure Botman sceglierà Newcastle che offre al giocatore un contratto molto importante e circa 30 milioni di sterline per il suo cartellino al Lille. Il club ex campione di Francia ha fretta di cedere il suo giovane talento, per poter incassare e reinvestire altrove sul mercato.

L’offerta del Milan, secondo le fonti britanniche, è ferma a 20-25 milioni di euro più eventuali bonus. Sensibilmente inferiore dalla proposta complessiva del Newcastle che arriverebbe (bonus compresi) a superare i 40 milioni di investimento. Normale dunque che a queste condizioni il Lille punti sulla proposta inglese. Ma come detto in precedenza attenzione al PSG, che potrebbe sbaragliare tutta la concorrenza europea.