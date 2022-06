Milan, inizio di una nuova era: RedBird ha una priorità!

Dopo qualche giorno di stand by relativo alla cessione o meno della società da parte di Elliot, finalmente ieri è arrivato il tanto atteso signing che ha sancito l’inizio di una nuova era per il Milan.

Dal fondo Elliott, infatti, si passa al fondo RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale. Quest’ultimo ha parlato per la prima volta a Casa Milan, da proprietario, ieri.

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il fondatore di RedBird ha parlato di futuro e dei progetti per continuare a vincere.

Sembra non ci siano dubbi sulla permanenza dei vari Maldini e Massara, i cui contratti saranno rinnovati nei prossimi giorni, oltre che a Ivan Gazidis. Al via, dunque, il mercato per la prossima stagione.

GettyImages, Paolo Maldini, Ivan Gazidis

Per continuare a vincere serve trattenere i propri migliori giocatori, proprio per questo l’obiettivo principale è quello di blindare Rafael Leao.

Il suo contratto scade nel 2024 e la clausola si aggira introno ai 150 milioni ma, dopo la super stagione disputata dal giovane attaccante, l’ingaggio va ritoccato. I 4.5 milioni offerti qualche mese fa potrebbero non bastare ma i dialoghi con Mendes proseguiranno.

Poi bisognerà rinforzare la squadra e i nomi sui quali la dirigenza rossonera sembra stia lavorando sono: Nicolò Zaniolo, Charles De Ketelaere e Noa Lang del Bruges.

Sul taccuino rossonero ci sarebbe spazio anche per Bremer e Renato Sanches, perché oltre al reparto offensivo, bisogna muoversi anche per quel che riguarda difesa e centrocampo.