Calciomercato Milan, Maldini piomba sul centrocampista dell’Atletico Madrid!

Rafael Leao è stato sicuramente il giocatore chiave per il Milan nella vittoria dello scudetto. Il portoghese, nominato MVP del campionato, ha trascinato i rossoneri con 11 gol e 10 assist in 34 partite di campionato, oltre a un’infinita serie di strappi e giocate decisive per scardinare le difese avversarie.

Carrasco Milan Leao

Le grandissime prestazioni dell’ex Lille hanno attirato su di lui le attenzioni dei migliori club d’Europa, tra cui spicca quella del Real Madrid. I blancos, freschi vincitori della Champions League, hanno visto sfumare la trattativa per l’approdo in Spagna di Kylian Mbappè e sembrerebbero aver ripiegato sull’attaccante del Diavolo.

Leao ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, ma il primo obiettivo della nuova dirigenza è quello di aumentarla almeno fino a 200. Queste mosse, atte a blindare il talento classe ’99, potrebbero però non bastare davanti a un’offerta monstre delle merengues.

Per questo motivo la società vuole tutelarsi e sta studiando gli eventuali sostituti. In cima alla lista, come riportato da AS, sembra esserci al momento Yannick Ferreira-Carrasco. L’esterno dell’Atletico Madrid è da anni un pallino della dirigenza rossonera e in caso di addio di Leao potrebbe essere la volta buona per il suo trasferimento in Italia.