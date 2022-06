Milan, Messias a titolo definitivo: la cifra per il trasferimento!

Per i club italiani la giornata di ieri era l’ultima disponibile per esercitare il diritto di riscatto nei confronti dei giocatori in prestito. Tra questi è presente anche Junior Messias, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Milan dopo l’esperienza vissuta al Crotone.

Il club rossonero vorrebbe ridurre la cifra prestabilita per confermare l’attaccante brasiliano. L’accordo iniziale prevedeva un riscatto fissato sui 5,4 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il trasferimento a titolo definitivo del classe 1991 potrebbe concretizzarsi su una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro.

Milan Messias Riscatto

Salvo imprevisti, l’avventura di Junior Messias nel capoluogo lombardo proseguirà. Il calciatore, nella sua prima stagione sotto la guida di Stefano Pioli, ha collezionato 32 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. In queste gare ha realizzato 6 gol e 3 assist, contribuendo al successo finale ottenuto dalla formazione rossonera.

Un altro riscatto che potrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni, è quello di Alessandro Florenzi dalla Roma.