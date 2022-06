Milan, definito il ritorno di Messias dal Crotone: la data dell’ufficialità

Il Milan deve pensare a diverse situazioni: tra queste i rinnovi di Maldini e Massara. I due dirigenti non hanno ancora prolungato con i rossoneri ma dovrebbero farlo a breve. Poi, si potrà pensare attivamente al mercato. I nomi di Botman e Renato Sanches sono i più caldi anche se l’ombra PSG è tornata a farsi sentire. Intanto, dopo il colpo Origi c’è il ritorno di Junior Messias, come riportato da Tuttomercatoweb.

Milan messias ufficialità

L’attaccante brasiliano, infatti, tornerà al Milan dopo il prestito dello scorso anno. Il riscatto doveva essere fatto entro il 17 giugno, il Milan non ne ha usufruito ma ha comunque trovato l’accordo con il Crotone. 4,5 milioni di euro più bonus legati alle prestazioni individuali e di squadra. L’annuncio del suo ritorno in rossonero dovrebbe arrivare in settimana.

A destra, quest’anno, il giocatore brasiliano, si è alternato tanto con Alexis Saelemaekers ma ha fatto molto bene. La grande prestazione con l’Atletico Madrid, poi, non è passata inosservata.