Il Milan riscatta Messias, c’è l’accordo: le cifre dell’affare

Ora è ufficiale: Junior Messias rimarrà un giocatore del Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky, i rossoneri hanno deciso di esercitare l’opzione per il riscatto del brasiliano, versando 4.5 milioni di euro nelle casse del Crotone. A questi andranno aggiunti eventuali bonus.

Messias Milan Riscatto

Il giocatore era arrivato la scorsa estate con la formula di un prestito di un anno con diritto di riscatto e le sue prestazioni un po’ altalenanti avevano tenuto in dubbio il suo futuro per diverso tempo. Alla fine però Maldini e Massara si sono convinti dell’utilità all’interno della rosa del brasiliano, autore questa stagione di cinque gol e due assist in Serie A, oltre alla pesantissima rete da tre punti del Wanda Metropolitano.

In attesa di capire i prossimi movimenti di mercato per quanto riguarda la trequarti, i rossoneri hanno scelto di blindare il brasiliano. Con tre competizioni da giocare e uno scudetto da difendere, l’ampiezza della rosa è una qualità troppo importante da lasciar perdere per una cifra relativamente bassa. Messias-Milan, l’avventura continua.