Tornato dal prestito, può già lasciare il Milan: nuova richiesta in Serie A per Caldara

Tanto calciomercato per il Milan, non solo in entrata, ma anche in uscita.

In scadenza di contratto con il club e destinato a lasciare Milano quest’estate, Alessio Romagnoli potrebbe non essere l’unico elemento della retroguardia a dover fare le valigie.

CALDARA IN PARTENZA

Dopo un lungo periodo un po’ in ombra della sua carriera, durante il prestito dello scorso anno al Venezia, l’ex giocatore dell’Atalanta Mattia Caldara è riuscito a ritrovare continuità in campo.

A partire dal prossimo 1 luglio, però, il difensore farà ritorno a Milano, per vestire nuovamente la maglia rossonera.

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni di mercato lanciate dall’esperto Nicolò Schira, quella al Milan potrebbe essere una brevissima permanenza per il calciatore classe ’94.

BOLOGNA IN PRESSING

Come si legge su un tweet pubblicato pochi minuti fa, il Bologna è in testa alla corsa a tre per Caldara, corteggiato da tempo anche da Empoli e Cremonese.

I colloqui tra i rossoblu e la dirigenza del Milan sono aperti.

