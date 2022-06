Milan, Pioli sulla ripresa: “Mi aspetto una cosa dal 4 luglio!”

Stefano Pioli, dopo la grande stagione fatta, ha ricevuto una cittadinanza onoraria a Noceto. Lì l’allenatore rossonero ha parlato della ripartenza del 4 luglio e non solo.

Milan Pioli parole

Sulla ripresa: “Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma deve essere solo un punto di partenza. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Solo grande entusiasmo per la ripresa, poi il club sa benissimo cosa deve fare. Cosa mi aspetto? Mi aspetto di riprendere il 4 luglio con grande entusiasmo, i miei giocatori mi sono mancati. Sarà una stagione difficile, noi cercheremo di essere all’altezza“.

“Se sono cambiato dall’inizio? Certo, tanto. Normale che sia così. Dalle esperienze positive e negative si impara molto. Ora sono più maturo e più consapevole delle mie competenze. Non sono più giovanissimo, ma dentro mi sento giovane. Ho tanta passione e voglia di fare le cose con entusiasmo per crescere e migliorare. Spero mi aspetti ancora un futuro importante”.