Milan, Pioli premiato con una cittadinanza onoraria: la notizia!

Stefano Pioli, senza nulla togliere a nessun altro, è stato molto probabilmente il vero protagonista della bellissima stagione rossonera, condita con la vittoria dello scudetto.

Il mister, forse spesso sottovalutato, è riuscito a creare un gruppo forte, unito e consapevole delle proprie capacità.

La sua bravura nel riuscire a far rendere al cento per cento tutti i suoi uomini è encomiabile.

Se si pensa che solo due anni fa sembrava vicinissimo a lasciare il Milan, risulta ancora più notevole la sua impresa.

Getty Images, Stefano Pioli

Adesso il tecnico spera in un buon lavoro della dirigenza, in modo tale che possa avere a disposizione una squadra all’altezza per la prossima stagione, sia per difendere il tricolore vinto e sia per provare a fare bene anche in Europa.

Nel frattempo, gli è stata conferita, questa mattina, la cittadinanza onoraria dal sindaco di Noceto Fabio Fecci.

Il tutto è avvenuto sul campo sportivo del Noceto dove ha preso il via un Milan Camp.

Bella considerazione nei confronti di Pioli da parte della città di Noceto, dunque, che adesso attende il ritorno in campo per lavorare con i suoi ragazzi.