C’è l’ok di Ancelotti: il Milan punta l’attaccante del Real Madrid!

Il Milan deve confermarsi dopo la vittoria dello scudetto, per questo serve un grande mercato. Oltre a Origi, si sta trattando per Renato Sanches e Botman, anche se quest’ultimo ha la forte concorrenza del Newcastle. I rossoneri, però, dovranno anche tenere i propri gioielli e cercare di non vendere i pezzi pregiati. Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, il Milan ha avuto l’ok da Carlo Ancelotti per trattare Marco Asensio del Real Madrid. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e il suo futuro è in bilico.

L’ex allenatore del Milan ha dato segni di approvazione a Maldini per trattare il numero 11 Blancos anche se la trattativa è tutt’altro che semplice dato che anche la Juventus sembra essere piombata su di lui.

Il futuro è ancora tutto da scrivere ma quel che è certo è che al Milan serve urgentemente un trequartista dato che lo scorso anno in quella zona di campo ha avuto diversi problemi. Brahim Diaz, infatti, ha avuto un calo disastroso l’ultima stagione e l’unico continuo nel corso dell’anno è stato Rafael Leao.