Milan, Cardinale si presenta ai tifosi: messaggio chiaro del nuovo presidente!

Il fondo americano RedBird è il nuovo proprietario del Milan. Il CEO Gerry Cardinale ha visitato questa mattina Casa Milan, presentandosi ai vertici rossoneri e salutando calorosamente Paolo Maldini, a un passo dal rinnovo di contratto. Cardinale ha rilasciato poi le sue prime dichiarazioni da numero un o rossonero.

Milan RedBird Cardinale

“Spettacolo incredibile questo scudetto, complimenti e grande lavoro di squadra. Ho visitato il museo e ho visto già di prima mano e assaporato il prestigio di questa società e l’ultima l’impresa in campionato lo dimostra. Futuro sarà costruito sui successi, vogliamo certamente continuare col trend vincente di questo glorioso club”.

Sulla volontà di RedBird: “La nostra volontà è di continuare a vincere. Confermo che ero in piazza a Milano a festeggiare con i tifosi e li mi hanno trasmesso tutta la loro grande passione. C’è un ambiente eccezionale, si respira qualcosa di diverso e di unico qui a Milano con i supporters del Milan. C’è una passionalità è un trasporto incredibile che io non ho mai respirato, neanche nelle mie precedenti esperienze in America, NBA compresa”.