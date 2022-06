Calciomercato Milan, non solo Renato Sanches: Maldini prepara un altro grande colpo!

Il calciomercato rossonero entrerà nel vivo, verosimilmente, dopo la firma sul rinnovo di Maldini e Massara. Intanto, i due dirigenti rossoneri stanno lavorando ai possibili colpi e oltre a quello di Origi, da ufficializzare, il Milan è pronto ad affondare il colpo per Renato Sanches, come riporta Tuttosport. Al portoghese rimane ormai solo un anno di contratto con il Lille, dunque dovrebbe lasciare questa estate. Il prezzo si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma Maldini potrebbe strapparlo a meno. L’ex Bayern Monaco, però, non è l’unico in lista.

Milan calciomercato Maldini

I rossoneri, infatti, stanno pensando anche al rinnovo di Rafael Leao e ad un possibile colpo sulla trequarti. Quella zona di campo è forse stata quella con più problemi dato che il numero 17 è stato l’unico che ha giocato con continuità. Serve, quindi, un giocatore di qualità e tra i nomi fatti ci sono quelli di Zaniolo e De Ketelaere. Il romanista costa sui 60 milioni, mentre il belga sui 40-45 milioni di euro, ma è anche più giovane.