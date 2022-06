Calciomercato Milan, tutto pronto per l’arrivo di Renato Sanches: i dettagli!

Dopo l’addio di Franck Kessie a parametro zero, il Milan starebbe per chiudere per Renato Sanches, centrocampista del Lille classe 1997, individuato da tempo come sostituto ideale del centrocampista ivoriano ex Atalanta. Secondo quanto spiegato da Sky Sport la settimana prossima andranno in scena nuovi, e probabilmente decisivi, contatti tra il Milan ed il Lille.

Tutto questo accadrà sicuramente dopo i rinnovi di Maldini e Massara dove a quel punto il Milan potrà definitivamente sferrare l’affondo decisivo per il centrocampista portoghese.

Sanches, Milan, calciomercato

Le cifre dell’operazione, spiega Sky Sport, sono ormai note da tempo. Infatti il costo del cartellino al club rossonero costerà tra i 18 e i 20 milioni di euro mentre l’ingaggio del centrocampista portoghese sarà da oltre 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Dunque, la settimana prossima, dopo mesi di trattative e dopo i rinnovi di Maldini e Massara, i rossoneri potrebbero chiudere per il primo colpo di mercato e regalare a Pioli il tanto atteso centrocampista.