Definito il ritiro estivo del Milan: l’intero programma della preseason rossonera

L’annata passata si è rivelata speciale per la squadra di Stefano Pioli, terminata con la conquista dello Scudetto. Il compito dell’allenatore e dell’intera società resta quello di proseguire il percorso, rafforzando le basi solide del progetto rossonero. Oltre alle mosse di mercato da dover portare a termine, il Milan pensa già alla prossima stagione.

Milan ritiro estivo

Stando a quanto riporta Tuttosport, infatti, buona parte della squadra rossonera si ritroverà a Milanello il prossimo 4 luglio per il ritiro estivo. Saranno tutti presenti, invece, il 14 luglio, col rientro dei vari giocatori impegnati con le proprie nazionali. In questo periodo, la squadra affronterà due amichevoli: una sul campo di allenamento, l’altra in trasferta, il 16 luglio, contro il Colonia.

Fino al termine di luglio, il gruppo si allenerà nel centro sportivo di Carnago per poi ripartire alla volta di Klagenfurt (Austria), dove i Campioni d’Italia disputeranno altri due incontri (23 e 27 luglio).

Al termine di quest’ultima tappa, ci sarà il rientro a Milanello che consentirà a Pioli di preparare un’altra sfida contro una formazione di Serie B.

Infine, verrà definita la data per il Trofeo Berlusconi che si svolgerà al Brianteo, match che vedrà il Milan affrontare il neopromosso Monza degli ex Berlusconi e Galliani.

Elio Granito