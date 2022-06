Milan su Scamacca? L’esperto di mercato chiarisce tutto!

Il calciomercato del Milan e delle big si sta facendo sempre più intenso. I rossoneri devono confermarsi dopo l’ottima stagione fatta e si sa, vincere dopo che si ha già vinto è molto complicato. Maldini e Massara, quindi, con Stefano Pioli, vogliono allestire una squadra adatta a competere in campionato, in Coppa Italia e in Champions League. Oltre alla ricerca del difensore, del centrocampista e del trequartista, quindi, il Milan ha bisogno di un attaccante da affiancare a Giroud e a Zlatan Ibrahimovic, se dovesse rinnovare.

Milan Scamacca mercato

Oltre al nome di Divock Origi, con il quale sembra ormai tutto chiuso, nelle scorse settimane si era parlato anche della possibilità dell’arrivo di Gianluca Scamacca in rossonero. L’attaccante del Sassuolo ha fatto una stagione da urlo ai nero-verdi e tanti big club hanno messo gli occhi su di lui.

L’esperto di mercato, Nicolò Schira, però, ha voluto chiarire il tutto dicendo che non c’è nulla tra l’attaccante romano e i rossoneri. Inoltre, ha ricordato come saranno Giroud, Ibrahimovic e Origi gli attaccanti del Milan in vista della prossima stagione.