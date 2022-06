Milan, senti Borkelmans: “Origi è un top player!”, poi il consiglio su De Ketelaere

Vital Borkelmans, vice dell’ex Ct del Belgio Marc Wilmots, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per discutere dei due nomi caldi del mercato del Milan che vedono coinvolti due belga come Origi e De Ketelaere. Le parole:

DE KETELAERE – “Lo conosco da quando era un bambino. I genitori sono amici, ci sentiamo sempre. Pensi che da piccolo era un talento del tennis, si divideva tra la racchetta e gli scarpini, poi a 16 anni ha scelto la strada giusta. Chi lo prende sta a posto per dieci anni. Lo considero un Totti belga, con le dovute proporzioni. Vede linee di passaggio che altri non vedono, ha una tecnica da 10 e lode, e poi nell’ultimo anno ha imparato a segnare. Con il Brugge ha giocato da falso 9 segnando quasi 20 gol”.

De Ketelaere

ORIGI – “Nel 2014 Origi segna alla Russia e diventa il più giovane calciatore belga ad aver mai segnato in nazionale. Aveva 17 anni e qualche mese. A fine torneo, concluso ai quarti di finale, Veniamo ricevuti al palazzo della regina Mathilde, e lei lo scambiò per Romelu Lukaku. E ovviamente tutti a ridere. Origi è così, un ragazzo d’oro, solare, disponibile. Un gran lavoratore. Milan? Assolutamente sì. Mi trovi una punta così abbordabile per costi, età, potenzialità. E poi non sente la pressione, ha sempre segnato gol importanti. Lui e De Ketelaere insieme formerebbero una grande coppia”.