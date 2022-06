Paolo Maldini e Frederic Massara hanno speso le loro brevi vacanze in quel di Ibiza, dove avrebbero incontrato gli agenti di Hamed Junior Traorè. L’attaccante del Sassuolo infatti sarebbe finito nel mirino del Milan di Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, nel corso del TG giornaliero, la società emiliana valuterebbe il calciatore classe 2000 su una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Questa richiesta avrebbe intimidito la compagine rossonera, che avrebbe messo nel mirino altri calciatori da impiegare sulla trequarti. Tra questi Charles De Ketelaere e Nicolò Zaniolo, per i quali Club Brugge e Roma sparano cifre molto alte.

Traorè Calciomercato Milan

Nel corso dell’ultima stagione il classe 2000 ha collezionato 31 presenze in campionato, nelle quali ha siglato 7 gol e 4 assist, più un gol realizzato in Coppa Italia. Il Sassuolo, dopo averlo riscattato dall’Empoli per circa 16 milioni la scorsa estate, sembrerebbe intenzionato a richiedere cifre molto elevate per privarsi del suo gioiellino. Il contratto del 22enne scadrà il 30 giugno del 2024.