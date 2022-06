Sei qui: Home » News » Milan verso la beffa: svelata la cifra offerta dal PSG per Renato Sanches!

Continua il duello di mercato tra Milan e PSG per Renato Sanches. I rossoneri sono stati i primi a muoversi per il giocatore qualche mese fa, ma i problemi dirigenziali hanno rallentato le diverse trattative di mercato in ballo.

Nel frattempo dalla Francia, come riferito da le10sport, è uscita una notizia contraria a quella uscita qualche giorno fa inerente all’offerta di 30 milioni. I parigini avrebbero infatti avanzato una proposta di 10 milioni di euro per il portoghese, ma la volontà del Lille è quella di alzare questa cifra. Trattativa in corso.

Dal canto suo Renato Sanches, secondo lo stesso quotidiano, avrebbe intenzione di raggiungere il suo ex allenatore Galtier, che lo ha rivalutato nell’anno della vittoria della Ligue 1, e Luis Campos, nuovo direttore sportivo del PSG.

Quale sarà la mossa del Milan? Di certo il 24enne rimane l’obiettivo primario, ma Maldini e Massara si guardano intorno alla ricerca di eventuali alternative data la spietata concorrenza. Tutto ciò in attesa di ufficializzare i propri rinnovo, per i quali bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana.