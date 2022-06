De Ketelaere o Zaniolo? Le intenzioni del Milan!

Il Milan è alla ricerca di alcuni tasselli per riformulare un po’ la zona offensiva. La stagione deludente di Brahim Diaz, Messias e Saelemaekers, ha portato Maldini e Massara a correre ai ripari e cercare dei sostituti.

Il fantasista spagnolo, in prestito dal Real Madrid, avrà un’altra chance con la casacca rossonera. In bilico, invece, il futuro dei due laterali destri dello scacchiere di mister Pioli. Due dei nomi più gettonati nell’ultimo periodo sono quelli di Charles De Ketelaere e Nicolò Zaniolo.

Zaniolo Roma Milan

Secondo Tuttosport, l’arrivo del talento belga, non chiuderebbe le porte ad un eventuale arrivo di Zaniolo in rossonero. La Roma, per il suo gioiellino spara alto: 60 milioni di euro, tutti cash. Cifra spropositata secondo Maldini e Massara, che sono più indirizzati verso un’offera da 35 milioni. Una cosa è certa: la Roma deve abbassare le pretese, perché Zaniolo è in scadenza nel 2024 e la società giallorossa potrebbe trovarsi costretta ad accettare offerte minori.

Per quanto concerne, invece, De Ketelaere, il Club Brugge chiede 40 milioni di euro, il Milan ne offre 30. Il giocatore vuole vestire la maglia rossonera e l’inserimento del Leicester City non dovrebbe essere così preoccupante.

Vittorio Assenza