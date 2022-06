Milan, si studia l’offerta per Zaniolo: possibile contropartita per la Roma

Il Milan prepara l’assalto a Nicolò Zaniolo. L’esterno giallorosso è il grande obiettivo per l’attacco rossonero e Maldini sta studiando l’offerta giusta per mandare in porto l’operazione. I giallorossi chiedono 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello.

Pobega Milan Roma

Il Milan punta ad abbassare le pretese di Tiago Pinto con l’inserimento di una contropartita, come Tommaso Pobega. Il centrocampista della Nazionale piace molto al club capitolino ma i rossoneri non se ne vorrebbero privare a titolo definitivo se non come ultima spiaggia per convincere la dirigenza giallorossa.

Come riportato dall’edizione online de La Repubblica, l’offerta potrebbe dunque essere questa: starà poi alla Roma decidere se sacrificare Zaniolo per finanziare i tanti colpi in entrata chiesti da Mourinho. Dal canto suo il giocatore non vorrebbe lasciare la sua squadra, ma è rimasto deluso dalla mancata proposta di rinnovo. Al momento perciò il futuro dell’ex Inter appare un rebus tutto da decifrare, ma il Milan è pronto a fare la sua mossa.