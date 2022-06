Noa Lang conferma l’interesse del Milan: le sue parole

Il Milan è attivo su più fronti: la firma di RedBird c’è stata e Gerry Cardinale è il nuovo proprietario. Il fondo Elliott rimarrà con una percentuale minore ma ha già salutato i rossoneri. Intanto, Maldini e Massara, che ancora devono rinnovare il loro contratto, stanno pensando intensamente al mercato e tra i nomi più caldi c’è Noa Lang. L’olandese ha parlato a Het Laatste Nieuws.

Queste le parole di Noa Lang ad un quotidiano belga:

“Non posso negare che il Milan sia decisamente interessato a me, ma non ho un accordo né con loro né con nessun altro club. Sicuro voglio andare in un top club che giochi la Champions League il prossimo anno”.