Nocerino sull’obiettivo di mercato del Milan: ”Molto più forte di Kessie”

Antonio Nocerino, ex Milan, ha parlato di Renato Sanches, obiettivo di mercato dei rossoneri, per la Gazzetta dello Sport.

Ha così dichiarato l’ex centrocampista rossonero dei tempi di Massimiliano Allegri:

“Renato è molto più forte di Kessie: è un calciatore di livello altissimo, da notti di Champions. Kessie si è formato al Milan, è diventato grande dentro al Milan. Sanches arriva già strutturato tra club e nazionale e non avrà problemi a inserirsi in un gruppo che è solido e vincente“.

Frasi abbastanza pesanti considerando il modo con cui il Milan e Franck Kessie si stanno salutando.

Sanches Nocerino dichiarazioni

Infatti il centrocampista inizialmente aveva dichiarato di voler restare in rossonero ma col passare del tempo ha alzato sempre di più le proprie richieste di ingaggio rompendo qualsiasi legame.

Renato Sanches sembra essere il futuro sostituto dell’ivoriano, che dovrebbe passare al Barcellona a parametro zero.

Ma il passaggio in blaugrana non è sicuro, considerando che i catalani al momento hanno il salary cap pieno e dovranno cedere per poter firmare Kessie e Christensen del Chelsea.

Antonio Nocerino conosce bene l’ambiente rossonero dove ha giocato per cinque anni collezionando 72 presenze con 12 goal oltre ad una stagione da assistman al fianco di Ibrahimovic.

Giacomo Pio Impastato