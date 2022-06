“Non lo dimenticherò mai”: Tonali ricorda il momento chiave

In occasione dello speciale sulla Serie A 2021-2022 andato in onda su Dazn, Sandro Tonali ha parlato ai microfoni del canale televisivo per raccontare il suo primo gol in maglia rossonera.

Si tratta della rete messa a segno lo scorso 29 agosto a San Siro contro il Cagliari, nel match che si concluse 4-1 in favore del Milan.

Il giovane centrocampista aveva sbloccato l’equilibrio grazie a una punizione magistrale dal vertice destro dell’area di rigore. Un gran gol, il primo dei 5 stagionali realizzati nell’arco della sua straordinaria stagione, in cui è stato protagonista nella conquista dello scudetto da parte del Diavolo.

Tonali Milan Gol

Per l’ex Brescia questo gol ha avuto certamente un sapore speciale. Questo è stato l’episodio che probabilmente lo ha sbloccato definitivamente e gli ha dato fiducia per tutto il resto dell’anno.

Ecco le dichiarazioni di Sandro Tonali:

“C’era un po’ di indecisione su chi doveva tirare tra me e Theo. Alla fine lui mi ha detto di calciare io, da lì mi sono concentrato e ho tirato. Ce l’ho ancora bene in testa quella rete, me la ricorderò per sempre“

Alessio Dambra