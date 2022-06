Non solo il Milan, che idea di RedBird: coinvolti Ben Affleck e Matt Damon!

Il nuovo Milan di Gerry Cardinale non comprende investimenti in modo esclusivo sullo sport, ma anche su altri ambiti come il cinema.

Nella giornata di lunedì l’attore statunitense Ben Affleck ha iniziato le riprese del suo nuovo film con Matt Damon per raccontare il modo in cui Sonny Vaccaro, ex dirigente del marketing sportivo americano che vive a Santa Monica, in California, riuscì a convincere a firmare con Nike Michael Jordan per il suo primo contratto di sneaker.

RedBird, Affleck e Damon starebbero, come riportato dal sito di Calcio & Finanza, per trovare un accordo per il lancio di una nuova casa cinematografica finanziata dallo stesso nuovo proprietario del Milan, che negli scorsi giorni ha firmato il singing con Elliott per il passaggio di proprietà.

Il settore dell’intrattenimento è uno tra i più gestiti da RedBird. Il fondo comprende alcuni dei marchi più importanti quali: Fenway Sports Group (Boston Red Sox, Liverpool FC, Pittsburgh Penguins e New England Sports Network); Skydance Media (Larry e David Ellison); Springhill Company (LeBron James e Maverick Carter); XFL con Dwayne Johnson e il suo partner Dany Garcia.

Un modo in più per internazionalizzare il nuovo Milan. È questo il grande obiettivo firmato Gerry Cardinale.