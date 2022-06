Non solo Newcastle, un’altra big inglese punta Botman: Milan alla finestra

La corsa per Sven Botman si fa sempre più complicata per il Milan. Se fino a qualche settimana fa i rossoneri erano quasi certi di poter portare il gigante olandese a Milano, oggi le possibilità si sono notevolmente ridotte.

Il motivo? Il Lille, anche a causa dei suoi problemi finanziari, ha deciso di ritrattare la cifra concordata con i rossoneri per la vendita del giocatore, facendo partire un avere propria asta. Asta alla quale Maldini e Massara non vorrebbero partecipare, facendo esclusivamente leva sulla volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera.

La concorrenza è tanta e in Inghilterra, come riportato da The Express, non ci sarebbero solamente gli occhi del Newcastle, ma anche quelli dell’Arsenal.

La dirigenza sarebbe orientata a inserirsi su Gelson Bremer che ha però da tempo un accordo verbale con l’Inter. La sua valutazione è di 25 milioni, cifra ridotta rispetto ad un’eventuale operazione Botman che rimane comunque il preferito di Maldini. Le prossime ore saranno decisive.