Novità su Botman, il Lille indirizza la cessione: dove preferisce mandarlo

Dopo quello con l’Inter nella corsa scudetto, poi conclusa con la vittoria dei rossoneri, il Milan è protagonista di un duello infinito anche sul mercato.

Da tempo, infatti, Maldini e Massara sono alla ricerca di un nuovo profilo da inserire nella retroguardia della squadra, e tra i nomi valutati, oltre quello del brasiliano Bremer – vicinissimo all’Inter, c’è anche quello di Sven Botman.

Il centrale del Lille è finito da settimane nel mirino dei rossoneri, a cui il giocatore ha anche dato la sua preferenza, ma di fatto il Milan deve fare i conti con la forte concorrenza del Newcastle.

Botman Milan Calciomercato

LE ULTIME

Potrebbe essere proprio il club francese, che detiene il cartellino dell’olandese, a mettere i bastoni tra le ruote al Diavolo.

Stando alle ultime notizie riferite da RTLSport, il Lille starebbe facendo pressing per il trasferimento di Botman in Inghilterra, per motivi esclusivamente economici.

La proposta presentata dai Magpies è di 40 milioni di euro, più 5 di bonus, motivo per cui i francesi starebbero spingendo per il passaggio del difensore olandese in Premier piuttosto che in Serie A alla corte di mister Pioli.

Gabriella Ricci