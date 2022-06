Novità sul futuro di Florenzi, arriva la decisione del Milan sul riscatto

Squadra che vince non si cambia, ma spesso bisogna apportare alcune modifiche all’interno di una rosa per provare a mantenere un gruppo forte, unito e che possa continuare a vincere.

Ci sono momenti in cui bisogna fare delle scelte, tenersi stretti i giocatori di alto livello, cercare di acquistare profili giusti e, quando serve, liberarsi di giocatori che non rientrano nel progetto.

Quest’ultimo non è assolutamente il caso di Alessandro Florenzi che, nel progetto, ci rientra eccome. Seppur abbia giocato come sostituto di Calabria e sia stato fuori per infortunio, l’ex Roma ha avuto un peso fondamentale per il gruppo, grazie alla sua esperienza.

Per essere vincenti servono anche questi giocatori, capaci di essere leader, Ibrahimovic docet.

Getty Images, Alessandro Florenzi

Proprio per questo, il Milan non ha nessuna intenzione di liberarsi di lui.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i rossoneri avranno presto un contatto con la Roma per parlare del futuro dell’esterno.

L’intenzione è quella di riscattare Florenzi e bisognerà pagare 4,5 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo.

L’intenzione del Milan, però, è quella di ottenere un piccolo sconto dai giallorossi.