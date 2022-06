Spunta il progetto del nuovo stadio del Milan: la conferma del sindaco di Sesto San Giovanni

Il Milan è pronto a rinnovarsi con l’arrivo della nuova proprietà, e lo farà partendo dalla realizzazione di un nuovo stadio.

L’idea che nasceva negli ultimi tempi era quella di un impianto completamente a disposizione della società rossonera e non in comunità con l’Inter.

A tal proposito, viste le difficoltà riscontrate con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, stava avanzando l’ipotesi di spostare il nuovo stadio nella località di Sesto San Giovanni, come confermato anche dallo stesso sindaco Roberto Di Stefano attraverso questo post Instagram.

Milan Nuovo Stadio

LE PAROLE

“Oggi una bella notizia per la nostra città. L’ipotesi del nuovo stadio del Milan a Sesto San Giovanni è forte e concreta. Sul Corriere della Sera di oggi si parla del nuovo progetto, a firma del noto architetto Norman Foster che ha ideato l’intera area ex Falck, per l’impianto del Milan. L’idea è quella di realizzare uno stadio moderno da 60-70mila posti, sostenibile e, soprattutto, rivolto alle famiglie con servizi attivi 7 giorni su 7. Un progetto che avrebbe anche un’importante area commerciale e museale, sarebbe integrato con il sistema del verde del parco e collegato al T5 che sarebbe la porta d’accesso allo stadio. Noi ci crediamo: Sesto San Giovanni è ben collegata per quanto riguarda i trasporti, il nuovo stadio del Milan vorrebbe dire un indotto notevole per il territorio, migliaia di posti di lavoro, nuovi investimenti, un miglioramento complessivo della nostra città, una nuova area viva 7 giorni su 7, turismo e rivalutazioni immobiliari. Noi sosteniamo questo progetto con convinzione, consapevoli che bisogna pensare in grande per la Sesto del futuro, una città dal profilo internazionale“.

